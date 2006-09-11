Комуністи, виявляється, завжди були за вступ до СОТ

Перший віце-спікер парламенту, другий секретар ЦК КПУ Адам МАРТИНЮК заявляє, що комуністи виступають за вступ нашої держави до Світової організації торгівлі, але на вигідних для України умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на традиційній прес-конференції керівництва парламенту.

А.МАРТИНЮК підкреслив, що комуністи ніколи не говорили, що вони проти вступу України до СОТ. Він зауважив, що вступ має відбуватись на вигідних умовах для України, а не на таких умовах, які диктує, наприклад Киргизстан, Туреччина та інші.

А.МАРТИНЮК наголосив, що комуністи відстоюють інтереси вітчизняного товаровиробника, і в цій позиції вони були єдині з Партією регіонів, коли не підтримували ініціативи уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Тому, на його думку, позиція комуністів з цього приводу не призведе до непорозуміння в коаліції.

Більше того, А.МАРТИНЮК вважає, що діючий уряд має намір вносити до ВР законопроекти щодо вступу України до СОТ саме з тими умовами, на яких наполягать комуністи.