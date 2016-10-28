Порошенко та Ердоган засудили порушення прав людини в окупованому Росією Криму

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Петро Порошенко привітав турецький народ з грядущою 93-ю річницею проголошення Республіки Туреччина.

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Президент Порошенко проінформував турецького лідера про збільшення терміну безвізового перебування з 60 до 90 днів протягом 180-денного періоду для турецьких громадян на території України. Аналогічне рішення щодо українських громадян уряд Туреччини ухвалив раніше. Петро Порошенко назвав це важливим кроком у розвитку міжлюдських стосунків та економічних зв'язків між країнами.

Також, співрозмовники засудили порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Президент Ердоган вчергове наголосив на невизнанні результатів російських парламентських виборів на території окупованого півострова.

Сторони домовилися активізувати переговори щодо зони вільної торгівлі та обговорили порядок подальших контактів на вищому рівні.