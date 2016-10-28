Клімкін назвав умови для призначення Радою дати виборів в окупованій частині Донбасу

Про це він сказав в ефірі програми «Лівий берег з Сонею Кошкіною» на «24 каналі».

Голова українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, поки там перебувають російські регулярні війська. "Можна нескінченно займатися побудовами і спекуляціями. Я вважаю, що встановлювати хоча б орієнтовні часові рамки для виборів не можна без того, як ми зрозуміємо, як у нас буде виконуватись безпека. Тому казати зараз: це буде рік, це буде два - абсолютно не має жодного сенсу", - сказав Клімкін.

При цьому міністр зауважив, що ще одна фундаментальна умова для можливості проведення виборів на Донбасі полягає в участі у таких виборах усіх тих українських громадян, які змушені були покинути Донбас через війну. "Другий момент пов'язаний з тим, що до виборів ми маємо просуватися шляхом прийняття відповідного закону. Голосувати цей закон і навіть реально розглядати можна, якщо тільки перший фундаментальний блок безпеки виконаний, а потім, звичайно, в цей закон мають бути вписані фундаментальні безпекові умови", - додав Клімкін.

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Він наголосив, що, як тільки "усі фундаментальні безпекові умови мають бути виконані, Верховна Рада може прийняти рішення про встановлення дати виборів".

Також він розповів про передумови, які потрібно виконати перед розглядом питання про проведення виборів. Зокрема, до першого блоку безпеки дипломат відніс повне припинення вогню, повний цілодобовий контроль представників ОБСЄ на території Донбасу, що включає контроль над частиною українсько-російського кордону в Донецькій і Луганській областях. За його словами, до виборів кордон мають контролювати міжнародні спостерігачі ОБСЄ. Як розповів Клімкін, за участі України була розроблена чітка схема щодо здійснення цілодобового контролю з боку ОБСЄ, яка включає розміщення баз та обладнання для відеоспостереження, в тому числі інфрачервоне обладнання на усіх дорогах і залізницях. "Всі фахівці, з якими ми розмовляли, і не тільки німецькі, вони кажуть, що ця схема дозволить достатньо ефективно перекрити кордон з точки зору, по-перше, важкої зброї, регулярних військ, і ми сподіваємось, звичайно, важких боєприпасів", - пояснив міністр.

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До того ж він назвав передумовою для розгляду закону про вибори на Донбасі погодження формату майбутньої місії, яка за наполяганням української сторони повинна бути озброєною поліцейською місією ОБСЄ. "Ми це робимо для того, щоб дійсно окупований Донбас повернути. Тому, або ми погоджуємось, що після виконання безпекових умов, які я перерахував, і деяких інших, включаючи погодження майбутньої місії, ми можемо розглядати закон, в якому окремо будуть визначені всі необхідні безпекові умови, без яких встановлення дати виборів неможливе...", - наголосив Клімкін.

Він пояснив, що такий процес повинен стати основою "дорожньої карти", яку 19 жовтня в Берліні обговорювали президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і президент РФ Володимир Путін.

Також Клімкін додав, що можливе проведення "вільних і чесних виборів під контролем ОБСЄ аж ніяк не є перемогою Росії". Крім того, міністр наголосив, що право на участь у виборах та можливість бути обраними повинні отримати ті особи, які зможуть пройти процедуру амністії.

"Все в майбутньому буде складно, оскільки процес буде складним. Але важливим фільтром для того буде те: хто матиме шанс пройти через фільтр амністії, а хто - ні. Процедура амністії законодавчо встановлена і є юридичною. Вона відбувається через суди і прокуратуру. І я вважаю, що у майбутніх виборах, якщо ми до них підійдемо, будуть брати участь ті, хто сподівається, що вони пройдуть фільтр амністії і всього іншого", - заявив міністр.