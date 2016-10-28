Клімкін: все керування окупованою територією Донбасу здійснюється з Росії

Про це він сказав в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 каналі.

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"В Донецьку і Луганську не має ніяких окремих своїх представників. Донецьк і Луганськ на сьогодні - окупована частина Донбасу. З точки зору військової - керується з Ростова, а з точки зору з політичної - керуються з Москви. Тому ніяких окремих представників, з їх окремим заявами, їх не має", - наглосив Клімкін.

При цьому він порадив звертати увагу на те, що відбувається у "нормандському форматі", і не брати до уваги ті заяви, які лунають з боку тих осіб, які не мають відношення до "нормандської четвірки".