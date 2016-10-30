Кононенко задекларував нерухомості на більш ніж 1,8 мільярда

Нардеп, перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко задекларував 77,731 тисячі гривень заробітної плати, 14,24 млиллиона гривень дивідендів та об'єктів нерухомості на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень, повідомляє "112 Україна".

Інформацію про це нардеп розмістив в електронній декларації за 2015 рік.

Також Кононенко задекларував 87 102 гривень відсотків, отриманих в 2015 році, 80 559 гривень коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, а також готівку в сумі 6, 628 мільйона гривень, 928 тисяч доларів, 965 тисяч євро, і акції на суму 5,897 мільйона гривень.

Серед фінансових зобов'язань Кононенко - поручительство за кредитним договором на суму 105 мільйонів гривень і 4 іпотечних договору на суму 49,4 мільйона гривень.

За даними декларації, всі об'єкти нерухомості на загальну суму понад 1,862 мільярда гривень (вартість за останньою оцінкою), що належать родині Кононенко, розміщені в Києві і області, зокрема мова йде про 7 земельних ділянках, 6 житлових будинках, деякі з них записані на дружину, дочку, сина та невістку Кононенко і передані йому в безпроцентное безоплатне користування. Також нардеп має квартиру в Києві площею 236 кв. м.

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Крім того, в декларації вказані ювелірні вироби з діамантами, електронні пристрої, одяг і меблі, а також сейф, які належать нардепу і його дружині на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.

Родині нардепа також належать три автомобіля (Subaru WRX 2010 р. в., BMW 2012 р. в., MERCEDES-BENZ 2002 р. в), і два орендованих авто - BMW 2012 р. в. і AUDI А8 2014 року.

У власності Кононенко - акції низки компаній, зокрема ВАТ "Міжнародний інвестиційний банк", "БОГДАН МОТОРС" і ВАТ "ЗНКІФ" ВІК ", а також компанії RI-SYSTEM LIMITED, зареєстрованої за кордоном, країна реєстрації не зазначена.