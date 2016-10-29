Парасюк задекларував "годинник від Святого Миколая" та $6 тисяч готівки

Документ оприлюднений на офіційному сайті НАПК.

Так, 19 грудня 2015 року він отримав у подарунок годинник Samsung Gear s2, вартість якого становила 7999 гривень. У графі "опис майна" зазначено: "Годинник. Подарунок. P. s. приніс Святий Миколай. Але точно сказати не можу, тому що я спав".

Також 9 липня 2015 року Парасюк отримав в подарунок телефон Apple iPhone 6s. Крім того, він задекларував планшет Apple iPad Air 2.

Згідно декларації, Парасюк не володіє нерухомим майном. Його мати Оксана Парасюк володіє будинком площею 95,3 кв. м. с. Папірня Жовківського району Львівської області та двома земельними ділянками площею 3 000 3 500 кв. м. в тому ж селі. Бабуся Парасюка Марія Калитовська володіє будинком площею 66 кв. м. с. Папірня, а також земельними ділянками площею 2 500 кв. м. і 4 685 кв. м. в тому ж селі.

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Парасюк, згідно декларації, користується автомобілем Skoda SuperB 2011 випуску, власником якого є третя особа.

У 2015 році Парасюк отримав 75 586 гривень зарплати за основним місцем роботи, 165 140 гривень компенсації за оренду житла. Крім того, він отримав 80 559 гривень коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Мати Парасюка отримала 990 тисяч гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю. Батько – 65 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

На рахунку в "Приватбанку" Парасюк тримає 5 044 долара та 1 293 гривні. Ще 6 000 доларів він зберігає готівкою.