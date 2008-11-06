У Ющенка уважно вивчають послання Медведєва

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявляє, що у Секретаріаті вивчають вчорашнє послання Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Федеральних зборів Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОНЧАРУК сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

За словами А.ГОНЧАРУКА, цей документ є достатньо великим і змістовно наповненим.

Як сказав А.ГОНЧАРУК, Секретаріат Президента докладно вивчає послання, щоб згодом врахувати його положення у двосторонній роботі.

Він додав, що найближчим часом можна очікувати певні оцінки послання Президента Росії.