У Ющенка уважно вивчають послання Медведєва
15:55, 06 листопада 2008Політика
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"Документ є достатньо великим"
Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявляє, що у Секретаріаті вивчають вчорашнє послання Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Федеральних зборів Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОНЧАРУК сказав сьогодні на брифінгу у Києві.
За словами А.ГОНЧАРУКА, цей документ є достатньо великим і змістовно наповненим.
Як сказав А.ГОНЧАРУК, Секретаріат Президента докладно вивчає послання, щоб згодом врахувати його положення у двосторонній роботі.
Він додав, що найближчим часом можна очікувати певні оцінки послання Президента Росії.
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