Суддя Госпсуду Києва Вікторія Джарти задекларувала автомобіль вартістю понад 2 мільйони гривень
Суддя Господарського суду міста Києва Вікторія Джарти задекларувала дві квартири площею 386 та 268 кв. м., будинок на 610 кв. м. та дорогий автомобіль Bentley Continental 2012 року випуску.
Про це повідомляється в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Також у її власності знаходяться апартаменти в окупованому Росією Криму площею 172,8 кв. м. та кілька земельних ділянок.
Окрім цього, в декларації вона зазначила три годинники - Rolex, Chopard та Harry Winston.
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Також, Джарти внесла в декларацію автомобіль Bentley Continental 2012 року випуску.
Як зазначає на своїй сторінці у Facebook Центр Протидії Корупції, в 2012 році новенький Bentley обійшовся для Джарти в 2,3 млн грн.
"За 8 років 36-річна суддя насудила на: дві хати по 386 та 268 кв. м., будинок на 610 м.кв., Bentley Continental 2012 року, купу кешу в банках і на руках. Для розуміння: в 2012 році новенький Bentley обійшовся для Джарти в 2,3 млн грн, тобто майже $300 тисяч. Кому цікаво почитати рішення судді, яка зараз доглядає за дитиною, гугліть Реєстр судових рішень", - йдеться в повідомленні.