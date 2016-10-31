Суддя Госпсуду Києва Вікторія Джарти задекларувала автомобіль вартістю понад 2 мільйони гривень

Про це повідомляється в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також у її власності знаходяться апартаменти в окупованому Росією Криму площею 172,8 кв. м. та кілька земельних ділянок.

Окрім цього, в декларації вона зазначила три годинники - Rolex, Chopard та Harry Winston.

Читайте такожБалога задекларував три авто, квартиру, дачу, землю, колекцію картин і 159,5 тисяч гривень доходів

Також, Джарти внесла в декларацію автомобіль Bentley Continental 2012 року випуску.

Як зазначає на своїй сторінці у Facebook Центр Протидії Корупції, в 2012 році новенький Bentley обійшовся для Джарти в 2,3 млн грн.

"За 8 років 36-річна суддя насудила на: дві хати по 386 та 268 кв. м., будинок на 610 м.кв., Bentley Continental 2012 року, купу кешу в банках і на руках. Для розуміння: в 2012 році новенький Bentley обійшовся для Джарти в 2,3 млн грн, тобто майже $300 тисяч. Кому цікаво почитати рішення судді, яка зараз доглядає за дитиною, гугліть Реєстр судових рішень", - йдеться в повідомленні.