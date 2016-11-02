Сьогодні ВР планує ратифікувати угоду з Британією щодо співробітництва у сфері оборони (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України планує ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, також передбачається розгляд законопроектів щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів і внесення змін до закону про донорство крові. Читайте такожУ Раді пропонують знімати зарплати з нардепів за прогули та порушення регламенту Крім того, депутати планують розглянути законопроект щодо забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної медичної допомоги.

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