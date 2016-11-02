Процес над Сущенком може затягнутись до двох років - Фейгін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив його адвокат Марк Фейгін.

«Процес може затягнутись, у відповідності до кримінально-процесуального кодексу, до двох років. Може бути термін попереднього слідства. Найближче засідання – продовження арешту. Роману Сущенку 30 вересня обрали термін перебування під вартою на два місяці. Він спливає 30 листопада. Відповідно, десь у проміжку 24-26 пройде засідання, яке продовжить термін перебування під вартою ще від трьох до чотирьох місяців», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею».

Кримінальну справу порушили за статтею «шпигунство».

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Усі суди в справі Сущенка проходять у закритому режимі.

27 жовтня Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.