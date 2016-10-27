Захист просив відправити Сущенка під домашній арешт замість тримання у СІЗО – Фейгін

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це адвокат Марк Фейгін сказав журналістам у Мосміськсуді.

"Ми вважаємо, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту був б розумним і гуманним, який міг би забезпечити хід попереднього слідства", - сказав він.

За словами Фейгіна, Сущенко міг би жити у своїх родичів, до яких приїхав.

Адвокат закликав журналістську спільноту заступитися за Сущенка, позаяк кожен із журналістів може опинитися "шпигуном і ким завгодно за російським законодавством".

Фейгін назвав звинувачення надуманими і політично мотивованими.

"Сторона захисту обмежена у можливості інформування, оскільки справа містить державну таємницю, але можу сказати, що у справі Романа Сущенка, оскільки він не визнає свою провину, немає достатньо доказів його провини з точки зору захисту", - сказав Фейгін.

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"Що стосується запобіжного заходу – ми вказували на порушення процесуального характеру під час затримання Сущенка, у позбавленні його права на спілкування та консульську підтримку", - додав він.

Фейгін зазначив, що суду було викладено, що Сущенко проживав весь час у Франції, що у нього є неповнолітня дитина, і що він – єдиний годувальник у сім'ї.

Адвокат наголосив, що суд не бере до уваги доводи захисту, і це відкриває можливість звернення до європейських інстанцій, зокрема Європейського суду з прав людини.

Також Фейгін повідомив, що Сущенко почувається добре, і не скаржиться на умови утримання, які такі самі, як і у решти ув'язнених.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала кореспондента "Укрінформу" Сущенка у Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які є державною таємницею".

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Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Лефортовський суд у Москві ухвалив рішення заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка проходять у закритому режимі.

Сьогодні Мосміськсуд визнав арешт Сущенка законним.