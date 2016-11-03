Середньостатистичний народний депутат має 17 мільйонів готівкою, ще майже 6 тримає в банку

Про це йдеться в інфографіці, опублікованій в останньому номері журналу "Новое время".

Депутати Верховної ради задекларували 12,6 млрд грн коштів, з яких 7,4 млрд грн — готівкою. Причому парламентарі зберігають у доларах більше двох третин цих грошей. Міністри тримають в кеші близько 180 млн грн.

У підсумку в кишенях депутатів залежалося 2% державного бюджету на 2016 рік, або 23% від того, що отримало Міністерство оборони для захисту країни від зовнішньої агресії, зазначає видання.

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Нагадаємо, в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, чиновники – 79.

"На першому етапі декларування станом на 24 години 30 жовтня 2016 року зареєстровано в системі користувачів більше 115 тисяч. Реєстр декларацій за 2015 рік подано більше 103 тисяч (декларацій), - повідомив заступник голови Національного агентства України з питань запобігання корупції Руслан Радецький. Зокрема, за його словами, мова, зокрема, йде про виправлені декларації у кількості 11 тис. 700, народні депутати подали 413 декларацій, державні службовці категорій "А" і "Б" подали 92 тис. 709 декларацій, представники органів місцевого самоврядування - 30 тис. 422, судді - 734, прокурори - 877, слідчі – 852. Представники Кабінету міністрів України подали 79 декларацій.

Детальніше про грошові активи депутатів читайте у свіжому номері журналу "Новое время".