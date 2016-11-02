НАЗК зможе почати перевірки декларацій лише з кінця грудня, вважає член Антикорупційного комітету

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання комітету він зазначив, що НАЗК ще не ухвалило рішення щодо порядку проведення перевірок декларацій.

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«Це рішення мало б теоретично вже набути чинності не пізніше як 7 листопада. Логіка дуже зрозуміла: ті, хто подав 30 числа останню декларацію, мають 7 днів на виправлення, і з 8 листопада НАЗК мало би почати приступати до повних перевірок декларацій», – сказав депутат.

За його словами, НАЗК зможе здійснювати перевірки орієнтовно через 1,5 місяця, адже тільки 26 жовтня було оприлюднено проект, який є регуляторним актом, що має бути оприлюдненим впродовж одного місяця.

«Після цього мають бути пропозиції, після цього має бути ухвалений документ, відправлений у Міністерство юстиції... і який через 10 днів після публікації набирає чинності. Нескладно порахувати, що це буде приблизно кінець грудня», – сказав Дерев’янко і висловив думку, що таким чином перевірки, які матимуть реальні юридичні наслідки, звернення до НАБУ та інших органів, «почнуться тільки з кінця грудня».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, народні депутати подали 413 електронних декларацій, урядовці – 79. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.