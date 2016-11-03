Тимошенко задекларувала сережки Cartier як у княгині Монако (фото)

Якщо переглянути фото депутатки у мережі, стає очевидним, що саме у цих перлах вона з’являється найчастіше, пише ТаблоID.

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Як зазначається, подібні сережки з білими перлинами з колекції Himalia Pearls коштують 7-7,5 тисяч доларів, тобто приблизно 196 тисяч гривень.

Саме цю модель сережок вдягла княгиня Монако Чарлін у травні минулого року на хрещення своїх малюків.

Також серед коштовностей Тимошенко є сережки з перлами та дрібним камінням від японського бренду "Mikimoto". Імовірно, мова йде про сережки з так званими гаїтянськими перлинами та діамантами. Щоправда, достеменно визначити їхню вартість за фото – складно, адже вона може залежати від розміру перлини та коштовних камінчиків.

Також Тимошенко задекларував два намиста з перлів, проте не вказала ані бренду, ані якихось подробиць.

Однак, як зазначається, усім відомо, що Тимошенко є великою прихильницею прикрас від "Chanel".