Спецпредставник ФРН: доки Росія не буде робити що пообіцяла, доти санкції будуть діяти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

Ерлер нагадав, що Німеччина у 2016 році почала головувати в ОБСЄ, коли криза на сході України вже відбувалася "повним ходом".

"Ми знали, на який ризик йдемо, обіймаючи головування. Але ми свідомо взяли на себе цю відповідальність і, по-перше, спробували досягнути консенсусу щодо того, що цей конфлікт не може бути розв'язаний військовим методом або військовим шляхом, а лише політичним шляхом, тобто шляхом переговорів або діалогу", - заявив Ерлер.

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При цьому він наголосив, що проблемою було те, коли виникало питання щодо наявних засобів тиску.

"У цьому контексті мова йде про санкції проти Росії, яка порушує принципи ОБСЄ і міжнародні договори, і важливо постійно пам'ятати про це. Санкції є частиною рішення з мирного врегулювання конфлікту. І доти, доки Росія не буде робити що пообіцяла, доти ці санкції будуть діяти", - сказав Ерлер.