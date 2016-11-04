Добкін проігнорував тест на наркотики: не з'явився у Раді та не відповідав на дзвінки

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Брат екс-голови Харківщини Дмитро Добкін пообіцяв довести, що в його організмі наркотичних речовин немає. Але до парламенту він не прийшов, а мобільний телефон вимкнув.

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Пройти експертизу опоблоківець згодився після того, як зняли відео, де у сесійній залі Верховної Ради він бере пластикову пляшку, заходить за колону і щось запиває. Коли ж повертається на робоче місце, його поведінка сильно змінюється.

На сайті Верховної Ради у списку електронної реєстрації Дмитро Добкін значиться як присутній. Проте самого Добкіна-молодшого у парламенті і вчора, і сьогодні – немає, а його мобільний телефон – вимкнено.

Як нардепові вдалося зареєструватися без присутності на робочому місці – невідомо.

Депутати-колеги припускають - Добкін міг забути свою електронну картку у пульті для голосування, можливо, й навмисне.

"По-перше, він прогульник, по-друге – брехло", - відреагував Єгор Соболєв з "Самопомочі" на відсутність Добкіна.

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Нагадаємо, прочитавши повідомлення про тур за 135 тисяч євро, Добкін на радощах сховався за колоноюі випив води, ймовірно, запивши щось. Після цього народний обранець поводив себе нервово, як у стані наркотичного сп'яніння.

Така цікава подія не залишилася непоміченою і викликала бурхливе обговорення у соцмережах - як про тур за нечувану ціну, так і про характер речовини, яку міг спожити народний депутат.