"Велика справа Януковича": екс-президенту повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах

Про це заявив керівник департаменту спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє Громадське.

"Януковичу повідомлено про підозру у 8 справах", - сказав він, додавши, що до суду вони поки не передані.

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За словами Горбатюка, у справах, щодо яких Януковичу повідомили про підозру, розслідування зупинене за розшуком, що призупиняє перебіг строків слідства.

"По КПК з моменту повідомлення про підозру є рік, за який треба направити справу до суду. Коли ми повідомляємо про підозру і оголошуємо в розшук, ми зупиняємо розслідування за розшуком", - пояснив він.

Водночас Горбатюк зазначив, що генпрокурор Юрій Луценко хоче використовувати цю процедуру заочного розслідування і до кінця року все швидко направити до суду.

"Зокрема, він казав, що хоче об’єднати всі епізоди в одну справу по злочинній організації і направити до суду і її", - додав керівник департаменту спецрозслідування ГПУ.

Нагадаємо, 24 жовтня, у ГПУ заявили про створення Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Зокрема, новостворене Управління покликане активізувати та завершити досудове слідство і передати в суд «велику кримінальну справу» стосовно Януковича та його найближчого оточення.

В той же час Горбатюк заявив, що передача "Великої справи Януковича" у розслідування новоствореному департаменту несе загрозу доведенню цих справ до кінця. Горбатюк додав, що поки остаточно не вирішено, які саме справи залишать його департаменту, які передадуть новоствореному.

Втім, сам генпрокурор наголосив, що не згоден із позицією орбатюка щодо необхідності очного процесу у справі злочинів режиму Януковича.

"Всі економічні справи, необхідні для передачі злочинного угруповання Януковича до суду, відходять разом зі слідчими та прокурорами. Це вимушено. Бо Горбатюк проти заочного процесу, каже: треба чекати на очний. Я на це ніколи не погоджусь", – сказав генпрокурор.

При цьому Луценко зазначив, що в управлінні Горбатюка лишаються всі справи Майдану і всі співробітники, що над ними працювали.