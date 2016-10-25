Луценко назвав начальника новоствореного Управління по розслідуванню "справи Януковича"

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив начальником новоствореного Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Дмитра Басова, передає кореспондент УНІАН.

Зазначається, що Басов раніше був підлеглим начальника департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

«Підлеглий Горбатюка, який уже півроку працює в нього начальником управління, тепер відокремлюється і стає самостійним начальником, і піде передбаченим законом шляхом заочного засудження, причому докази в судах будуть ті, які здобув Горбатюк та його команда за 2,5 роки. Звичайно, ми будемо добавляти інші докази, які сподіваємося отримати найближчим часом», – заявив він.

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Нагадаємо, вчора, 24 жовтня, у ГПУ заявили про створення Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Зокрема, новостворене Управління покликане активізувати та завершити досудове слідство і передати в суд «велику кримінальну справу» стосовно екс-президента Віктора Януковича та його найближчого оточення.

В той же час Горбатюк заявив, що передача "Великої справи Януковича" у розслідування новоствореному департаменту несе загрозу доведенню цих справ до кінця. Горбатюк додав, що поки остаточно не вирішено, які саме справи залишать його департаменту, які передадуть новоствореному.

Втім, сам генпрокурор наголосив, що не згоден із позицією голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка щодо необхідності очного процесу у справі злочинів режиму Віктора Януковича.

"Всі економічні справи, необхідні для передачі злочинного угруповання Януковича до суду, відходять разом зі слідчими та прокурорами. Це вимушено. Бо Горбатюк проти заочного процесу, каже: треба чекати на очний. Я на це ніколи не погоджусь", – сказав генпрокурор.

При цьому Луценко зазначив, що в управлінні Горбатюка лишаються всі справи Майдану і всі співробітники, що над ними працювали.