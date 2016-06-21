Грицак: Видані Росії одеські сепаратисти залучені в конфлікт "групи ФСБ" і "групи Суркова"

За словами глави СБУ, одеські сепаратисти Олена Гліщинська і Віталій Діденко, яких Україна обміняла на Солошенко і Афанасьєва, безпосередньо підпорядковувалися першому заступнику радника президента РФ Владислава Суркова - Іналу Ардзинбі, який у Кремлі відповідав за перетворення Одеської області у полі битви за сценарієм терористичних організацій "ДНР/ЛНР", пише ЛІГА.net.

"Гліщинська, яку ми віддали, була на прямому контакті з Ардзінбою. Другий - Діденко, який стрибав від Альфи з вікна і поламав собі ноги. Чому він тікав? За ним теж стояв Ардзінба", - розповів Грицак.

Глава СБУ зазначив, що "у зв'язку з провалом "проекту Бессарабія", так звана "група ФСБ" у московській верхівці звинуватила в цьому групу Суркова-Ардзінби".

"Адже план не вдався. Гібридна війна на півдні з виходом на Європу не почалася. Подивіться аналітику за минулий рік - весна і літо. Що відбувалося в Молдові? Її колотило. У мене була розмова про це з керівництвом спецслужб Молдови. Росіяни провалилися. І це стало предметом серйозного розгляду у Москві", - стверджує Грицак.

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Відповідаючи на питання, навіщо Москві потрібні дві контактних особи, які разом з Сурковим і Ардзінбою курували сценарій війни в Одесі, голова СБУ сказав: "Моє скромне припущення: ці люди потрібні для того, щоб вони приїхали і розповіли, яку інформацію вони передали слідству, як була організована робота з ними, на чому вони прокололися, де провалилися. Все це треба, щоб проаналізувати недоліки на майбутнє. Ну і, зрозуміло, щоб одне угруповання впливу в московській верхівці завдало удару по іншому".

"Зараз між ними конфлікт - це наша оперативна інформація. І ці люди, яких ми віддали Москві в обмін на наших патріотів, допоможуть цим групам воювати між собою", - сказав глава СБУ.