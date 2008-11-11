СБУ проанонсувала корупційний скандал

Керівник української Служби безпеки Валентин Наливайченко у ефірі ICTV підтвердив, що СБУ оприлюднить матеріали справ, що підтверджують причетність депутатів ВР до корупції.

Він запросив журналістів на засідання міжвідомчої робочої групи, що засідатиме сьогодні, під час якого мають заслухати матеріали окремих справ про корупційну діяльність народних депутатів.

Виконувач обов’язків голови СБУ відкинув звинувачення у політичних переслідуваннях нелояльних до Президента політиків. І наголосив, що дії Служби безпеки спрямовані виключно на запобігання злочинним діям вітчизняних високопосадовців.