ЄС надумав продовжити переговори з Росією

ЄС вирішив продовжити переговори з Росією про нову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі про це на прес-конференції 10 листопада повідомила комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР після першого дня засідання Ради міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС.

“Ми знайшли добрий шлях для продовження... Ми вважаємо, що прийшов час відновити переговори”, - сказала вона.

У заяві французького президентства в ЄС, розповсюдженій за підсумками першого дня засідання Ради, зазначається, що конфлікт у Грузії позначився на довірі, необхідній для партнерства між ЄС і Росією. Президентство нагадує, що Генеральний секретар ЄС Хав’єр СОЛАНА і Єврокомісія підготували оцінку стану відносин з Росією, і здіснення такого оцінювання буде продовжене, воно також братиметься до уваги у ході переговорів про нову угоду з Росією.

Водночас, французьке президентство наголосило на тому, що діалог і переговори є найкращим засобом для ЄС у відстоюванні своїх інтересів.

“Переговори і діалог... зовсім не легалізують статус-кво у Грузії чи поведінку росіян усупереч нашим цінностям”, - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Єврокомісія розповсюдила документ з оцінкою стану відносин між ЄС та Росією, в якому висловилася за відновлення переговорів, призупинених 1 вересня цього року рішенням Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) до виконання Росією умов плану мирного врегулювання конфлікту з Грузією. Подібна пропозиція про відновлення переговорів була висловлена і в оцінці, підготовленій Х.СОЛАНОЮ.

Водночас, 5 листопада джерело в Єврокомісії повідомило, що комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР хотіла б отримати політичну підтримку міністрів закордонних справ країн-членів ЄС на відновлення переговорів з Росією.