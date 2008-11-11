ГПУ порушила справу щодо голови Держкомзему Воєводіна – ЗМІ

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень і службової фальсифікації головою Державного комітету із земельних ресурсів Володимиром ВОЄВОДІНИМ.

Про це пише газета «Дело» (№206 (720) за 11 листопада 2008 р.) з посиланням на міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія ФІЛІПЧУКА.

У Генпрокуратурі УНІАН підтвердили факт порушення справи.

Сам В.ВОЕВОДІН повідомив газеті, що зараз перебуває на лікарняному.

За його інформацією, нападки на нього почалися після спроб навести лад з виділенням землі в столиці та Київській області.

«Усі мої проблеми почалися після того, як я зловив злодюгу», – заявив В.ВОЄВОДІН, уточнивши, що «злодюгою» є голова Києво-Святошинського районного управління земельних ресурсів Вадим ЛИТВИН, який довго очолював обласний штаб «Нашої України».

В.ВОЄВОДІН стверджує, що в червні 2008 р. В.ЛИТВИН безплатно виділив «Агрокомбінату «Хотівський» майже 78 га державної землі в селі Лісники Києво-Святошинського району. Мінімальна ринкова вартість цієї ділянки становить 1,3 млрд. грн. Подальша перевірка Київської обласної прокуратури за дорученням Президента України Віктора ЮЩЕНКА встановила, що під час проведення цієї операції було порушено всі закони України, відомчі інструкції та розпорядження.

Крім того, зазначив В.ВОЄВОДІН, В.ЛИТВИН видав цьому підприємству 26 державних актів на права власності. «Ці акти було оформлено на підставних осіб», – сказав голова Держкомзему. Також він зазначив, що було змінено цільове призначення цієї землі.

Своєю чергою джерела газети «Дело» в парламентському комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин стверджують, що конфлікт навколо Держкомзему має політичне підґрунтя. Він спровокований бажанням Секретаріату Президента обмежити вплив БЮТ у земельній сфері.

В.ВОЄВОДІН нібито є людиною «бютівця» Богдана ГУБСЬКОГО, якого минулого тижня також звинуватили в земельних махінаціях.

У Генпрокуратурі деталі щодо цієї справи не оприлюднюють.