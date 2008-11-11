Регіонали вимагають змінити процедуру голосування за відставку

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив перерву до 13.30.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголошено на вимогу фракцій «Наша Україна» та БЮТ.

Також до цього представники фракції Партії регіонів ініціювали зміну процедури голосування за відставку голови ВР.

Зокрема, вони запропонували голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що представники Партії регіонів зареєстрували відповідний проект постанови і потрібен певний час для розмноження цього документу для депутатів.