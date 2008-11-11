У СБУ з’явилася ще купа компромату на соратника Луценка

До Служби безпеки України надходять звернення від громадських організацій та громадян щодо зловживань, вчинених народним депутатом Геннадієм МОСКАЛЕМ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) під час перебування на різних посадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції повідомив заступник голови СБУ Тіберій ДУРДИНЕЦЬ.

«На адресу СБУ надходить інформація від організацій і громадян щодо причетності Г.МОСКАЛЯ до зловживань, коли він обіймав ті чи інші посади», - сказав він.

За словами Т.ДУРДИНЦЯ, у цих зверненнях громадяни, зокрема, вказують на незаконне ввезення в Україну та легалізацію автомобіля «Лексус»; сприяння у незаконному виділенні одній з компаній земельної ділянки в Криму.

Крім того, автори звернень просять СБУ перевірити інформацію щодо причетності Г.МОСКАЛЯ до володіння готелями в Македонії та Чехії.

При цьому Т.ДУРДИНЕЦЬ зазначив, що Г.МОСКАЛЬ «ухиляється від контактів зі Службою безпеки» для надання пояснень щодо діяльності незаконно створеної комісії при Державному комітеті України у справах національностей та релігій з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій.

За його словами, також Г.МОСКАЛЬ не з’являється до СБУ для надання пояснень з приводу незаконного одержання статусу учасника бойових дій і отримання відповідних пільг народним депутатом Сергієм ВАСИЛЕНКОМ.

Разом із тим Т.ДУРДИНЕЦЬ пообіцяв, що СБУ оприлюднить результати перевірки інформації про можливі зловживання Г.МОСКАЛЯ.