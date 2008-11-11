Яценюк думає, що після нього скинуть Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що у разі результативного голосування за його відставку, наступним кроком може стати ініціатива щодо відставки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу.

«Я не виключає, що наступним кроком може стати відставка уряду і призначення неконституційного технічного уряду», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, усі політичні сили, які прагнуть його відставки, добре розуміють, що парламент без голови – недієздатний. І саме на те, щоб зробити його таким, спрямоване сьогоднішнє голосування, вважає спікер.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що якщо не буде обрано нового голови ВР, то парламент буде недієздатним і піде на дострокові вибори іншим шляхом, ніж пропонувалося до цього.

Крім того він зазначив, що сьогоднішнє голосування за включення до порядку денного питання про його відставку стало результативним тільки завдяки голосам депутатів від партії «Єдиний центр».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що з першого разу ця ініціатива не була підтримана депутатами. Однак, після цього відбулися переговори і, крім депутатів фракцій Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ, ініціативу його відставки підтримали депутати від партії «Єдиний центр», що входять до фракції «НУ-НС».

При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що напередодні питання про його відставку не підтримувалось ні Президентом, ні НУ-НС, ні БЮТ. «Тому ті гравці, які намагаються самостійно грати в гру, головне – щоб не програли потім», - сказав голова ВР.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що у разі своєї відставки А.ЯЦЕНЮК може очолити Секретаріат Президента, він сказав: «Поки що відставка неприйнята... Стосовно моєї подальшої роботи, то за будь-яких обставин я піду своїм шляхом».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція Партії регіонів порушила питання про включення до порядку денного проекту постанови щодо звільнення А.ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР. Це питання вдалося включити до порядку денного з другої спроби. Крім фракцій Партії регіонів, КПУ і блоку Литвина, за таке рішення голосували також депутати фракції НУ-НС.

Також представники фракції Партії регіонів зареєстрували проект постанови про зміну процедури голосування за відставку голови ВР. Зокрема, вони пропонували голосувати не поіменними бюлетенями, а шляхом звичайного голосування за допомогою системи «Рада».

Зі слів лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, депутати від БЮТ заблокували трибуну парламенту, намагаючись не дозволити провести голосування за відставку голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА з порушенням регламенту.

«Депутати від БЮТ не блокують трибуну, а вишикувалися в чергу за бюлетенями», – зазначив І.КИРИЛЕНКО.

Він також закликав депутатів інших фракцій «шикуватись у чергу за бюлетенями», і проводити голосування за відставку голови ВР так, як це передбачено регламентом.