Томенко підозрює, що Балога керує країною, поки Ющенко у Польщі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) вважає, що Президент України Віктора ЮЩЕНКО має публічно пояснити причину підтримки його командою відставки голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, коментуючи можливу відставку спікера депутат зазначив, що сьогоднішня ініціатива Партії регіонів щодо включення до порядку денного питання про звільнення з посади голови Верховної Ради стала реальністю завдяки підтримці такої ідеї депутатами групи «Єдиний центр» (фракція НУ-НС).

Як відомо, за внесення до порядку денного ВР на сьогодні питання щодо відкликання з посади Голови Верховної Ради проголосували народні депутати з ЄЦ Оксана БІЛОЗІР, Ігор КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Віктор ТОПОЛОВ, Юрій БУТ, Леся ОРОБЕЦЬ, Іван ПЛЮЩ і близький до глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ Ігор РИБАКОВ, обраний до ВР за списком БЮТ.

«Можна знайти два пояснення такій одноголосній позиції команди керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ: або це виконання вказівки Президента України, або В.БАЛОГА самовільно керує країною, скориставшись відсутністю В.ЮЩЕНКА (який зараз перебуває у Польщі), попередньо погодивши свою позицію із Партією регіонів, комуністами та Блоком Литвина з метою подальшої відставки нинішнього уряду та реалізацією дострокових парламентських виборів», – вважає М.ТОМЕНКО.

На думку депутата, партіям В.БАЛОГИ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Петра СИМОНЕНКА і Володимира ЛИТВИНА необхідно було би для ініціювання питання відставки голови ВР навести переконливіші аргументи і сформулювати чіткі претензії до його діяльності.

«Особливо підступним це виглядає з боку пропрезидентської команди «Єдиного центру», оскільки, як відомо, кандидатура Арсенія ЯЦЕНЮКА не була пропозицією НУ-НС (яка пропонувала на посаду спікера В’ячеслава КИРИЛЕНКА, лідера фракції НУ-НС), а була кандидатурою Президента Віктора ЮЩЕНКА», - зазначив Микола Томенко.

За таких умов, на його переконання, передовсім Президент публічно має пояснити суспільству, чому його команда сьогодні ініціює відставку Голови Верховної Ради.