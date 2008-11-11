Тимошенко скликає прес-конференцію

Завтра о 14.00

Завтра, 12 листопада, о 10.00 відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, по закінченні засідання, о 14.00 відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Акредитація журналістів триває до 17.00 11 листопада за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71. Вхід до Будинку Уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2, через 1-й та 3-й під’їзди.

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