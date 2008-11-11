Ющенко заощадив час на українських журналістах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував заплановану у Варшаві прес-конференцію для українських журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, прес-конференція скасована через те, що переговори В.ЮЩЕНКА із Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ зайняли більше запланованого часу.

У прес-службі зауважили, що під час розмови Президентів виникли додаткові теми для обговорення, не уточнивши, про які саме теми йдеться.

Водночас, за даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО відповів на запитання іноземних журналістів, для яких була запланована окрема прес-конференція.