Ющенко заощадив час на українських журналістах
19:15, 11 листопада 2008Політика
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З ними і в Україні можна зустрітися
Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував заплановану у Варшаві прес-конференцію для українських журналістів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, прес-конференція скасована через те, що переговори В.ЮЩЕНКА із Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ зайняли більше запланованого часу.
У прес-службі зауважили, що під час розмови Президентів виникли додаткові теми для обговорення, не уточнивши, про які саме теми йдеться.
Водночас, за даними прес-служби, В.ЮЩЕНКО відповів на запитання іноземних журналістів, для яких була запланована окрема прес-конференція.
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