Усі документи на звільнення Саакашвілі вже подані
14:55, 07 листопада 2016Політика
1811 0
Глава Одеської обласної державної адміністрації Михеїл Саакашвілі подав усі документи на звільнення з посади.
Саакашвілі не зволікає зі звільненням / Фото УНІАН
Про це Українській правді повідомила його прес-секретар Дарина Чиж.
"Документи всі подані", - сказала вона.
На запитання про подальші плани Саакашвілі Чиж сказала: "Думаю, що це варто вже запитувати у нього".
Читайте такожНардепи звернулись в ГПУ із заявою про фігурування Саакашвілі у злочинному угрупованні
Як повідомляв УНІАН, повідомивши про рішення піти у відставку, Сакашвілі заявив, що готовий "розпочати новий етап боротьби".
Раніше сьогодні про відставку оголосив голова поліції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе.
"Спочатку у нього відібрали більшість функцій, а потім почали цькування з усіх боків", - заявив Саакашвілі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter