Усі документи на звільнення Саакашвілі вже подані

Про це Українській правді повідомила його прес-секретар Дарина Чиж.

"Документи всі подані", - сказала вона.

На запитання про подальші плани Саакашвілі Чиж сказала: "Думаю, що це варто вже запитувати у нього".

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Як повідомляв УНІАН, повідомивши про рішення піти у відставку, Сакашвілі заявив, що готовий "розпочати новий етап боротьби".

Раніше сьогодні про відставку оголосив голова поліції Одещини Гіоргі Лорткіпанідзе.

"Спочатку у нього відібрали більшість функцій, а потім почали цькування з усіх боків", - заявив Саакашвілі.