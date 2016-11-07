Саакашвілі заявив, що до відставки Лорткіпанідзе призвело "цькування"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі написав у Facebook.

«Це був перший начальник поліції протягом дуже довго періоду в історії Одеси, який не брав хабарів. Спочатку у нього відібрали більшість функцій, а потім почали цькування з усіх боків», - написав глава ОДА.

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Він зазначає, що, якби не вищеназвані обставини, Лорткіпанідзе міг зробити набагато більше для регіону.

«Спасибі за те, що зберегли мир, повернули Одесу до нормального і спокійного життя і за те, що в повністю гнилій системі він залишився чистим і зберіг честь! Ну що ж, тепер корупціонери і мерзотники всіх мастей можуть святкувати перемогу. Я їх запевняю, дуже ненадовго!», - написав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лорткіпанідзе заявив про своє звільнення з посади начальника главку Нацполіції Одеської області.

16 червня 2015 року глава МВС Арсен Аваков в Одесі представив нового начальника ГУ МВС області Лорткіпанідзе.

У Грузії Лорткіпанідзе обіймав посади заступника міністра внутрішніх справ, був керівником Департаменту з виконання покарань.