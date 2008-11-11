Ющенко завтра збирає велику антикризову нараду

З прямою телетрансляцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра, 12 листопада, проведе загальнонаціональну антикризову нараду. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на нараду буде запрошено голову Верховної Ради, лідерів парламентських фракцій, прем`єр-міністра України, ключових урядових міністрів, голів обласних державних адміністрацій, лідерів місцевого самоврядування, керівників промислових підприємств, науковців, експертів з фінансово-економічних питань. Завдання наради - скоординувати зусилля всіх інституцій, спроможних прискорити процес розв`язання кризи, узгодити державний курс, спрямований на подолання наслідків кризи. Початок заходу о 13.00. Нарада транслюватиметься в прямому ефірі Національної телекомпанії України і «5-го каналу».

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