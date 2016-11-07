ЗМІ склали список п'яти найбагатших прокурорів України

Про це пише ЛІГА.net у своєму спецпроекті.

В цілому старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спецрозслідувань департаменту спецрозслідувань ГПУ Юрій Кривобок вказав $2 млн 612 тис заощаджень (65 млн грн).

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Майже в два рази менше задекларував головний військовий прокурор - заступник генпрокурора Анатолій Матіос - в цілому $1 млн 715 тис.

На третьому місці в списку найбагатших працівників прокуратур - глава ГПУ Юрій Луценко, згідно з даними декларації якого, у нього є в цілому $804 тис.

Слідом за генпрокурором йде старший слідчий прокуратури Харківської області Денис Попов, у якого в цілому $670 тис.

У п'ятірку лідерів потрапила Олександра Галайба - прокурор відділу підтримки держобвинувачення, що працює в прокуратурі Київської області. Галайба в цілому вказала $630 тис.