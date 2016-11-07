"Це його право": Гройсман прокоментував відставку Саакашвілі

"Голова Одеської ОДА Михаїл Саакашвілі сьогодні заявив, що йде у відставку. Що ж, це його право і його рішення. Не буду ані критикувати його, ані захищати", - написав Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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Водночас він підкреслив, що його, як прем'єра, "зараз найбільше хвилює ситуація в Одеській області".

"Відповідно до чинного законодавства, якщо президент задовольнить заяву голови ОДА, принаймні місяць після цього триватиме конкурс на призначення нового голови. Хочу зі свого боку запевнити одеситів, що поки область залишатиметься без першого керівника регіону, ситуація на Одещині буде на моєму особистому контролі", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з займаної посади.