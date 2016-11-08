У Кабміні розповіли, коли розглянуть відставку Саакашвілі

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає "112 Україна".

"Завтра, я так розумію, на засіданні уряду буде розглядатися це питання. Оскільки саме уряд має подати подання президенту на звільнення Саакашвілі", - зазначив він.

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При цьому Розенко додав, що звільнення голови Одеської ОДА - не єдина проблема регіону. За його словами, в Одеській області однією з найгірших у країні є також ситуація з призначенням субсидій.

"Я сподіваюся, що наступний голова ОДА дасть новий імпульс для роботи районних, обласних адміністрації щодо вирішення щоденних проблем. Перед новим головою Одеської ОДА стоять серйозні виклики. Сподіваюся, що кандидатура на конкурсі буде підібрана об'єктивна й сильна. Уряд буде робити все для того, щоб жителі Одеської області не почувалися кинутими", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку з посади.