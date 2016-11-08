МЗС провело "виховну бесіду" з польським консулом через висловлювання про Бандеру (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Олег Мусій, що вимагав визнати Мазура персоною нон ґрата в Україні.

"МЗС провело з ним "виховну бесіду", Мазур визнав свою неправоту і запевнив, що антиукраїнська риторика більше не повториться (із суттєвою приміткою – незалежно від його переконань)", - йдеться у його повідомленні.

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Мусій розповів, що МЗС відслідковує дії і заяви Мазура, щоб визначити, чи доцільно його затверджувати генконсулом Польщі у Луцьку.

"Прикро, що МЗС забракло духу по-справжньому поставити на місце дипломата, який явно зарвався. Побоюючись "ескалації у відносинах та аналогічної відповіді", МЗС, на жаль, продемонструвало безхребетність і обмежилось тактикою вмовлянь", - переконаний нардеп.

Як повідомляли ЗМІ, на комісії польського Сейму Мазур заявив: "На жаль, так склалося, може навіть трохи недипломатично, що коли президент Ющенко перед закінченням своєї кар'єри визнав Бандеру героєм, як і УПА, на питання журналіста, що я про це думаю, відповів відразу: як може бути бандит героєм? Таким чином, ці речі повинні бути названі своїми іменами, не маємо ховати голови в пісок".