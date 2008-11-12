Ректор Буковинського медуніверситету назвав організаторів «війни»

Виконувач обов’язків ректора Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), доктор медичних наук, професор Василь ПІШАК спростовує звинувачення деяких співробітників вишу про те, що в цьому навчальному закладі існує криза, і що він, як один із кандидатів на посаду ректора, нібито веде недемократичну боротьбу за цю посаду.

В інтерв’ю кореспондентові УНІАН В.ПІШАК зазначив, що проти нього напередодні виборів ректора ВНЗ (які мають відбутися 14 листопада ц.р.) у місцевих та центральних ЗМІ «розпочалась справжня інформаційна війна».

За його словами, організували «війну» опонент на цю посаду нинішній в.о. першого проректора медуніверситету Михайло КОЛОМОЙЄЦЬ, «покровителями» якого у цьому «виступили представники Мінохорони здоров’я і Чернівецької міської ради».

В.ПІШАК зазначив, що у 2006 році він був довіреною особою на виборах міського голови в одного з опонентів нинішнього мера Чернівців Миколи ФЕДОРУКА, за що йому «досі не можуть пробачити». «Однозначно думаю, що крила цієї кампанії проти мене в ЗМІ ростуть, в тому числі, з чернівецької мерії. Я отримав підтримку голови Чернівецької ОДА Володимира КУЛІША, голови облради Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО, які надіслали відповідний лист на ім’я міністра, де підтримали мене на посаду ректора, але знаючи відношення до себе у міській раді, туди я навіть не звертався», - зазначив він.

В.ПІШАК також припустив, що напередодні виборів ректора ВНЗ з ним вирішив «звести рахунки» директор Департаменту кадрової політики освіти і науки МОЗ Микола БАНЧУК. «Він у червні цього року хотів у нас (БДМУ) взяти на вулиці Богомольця у Чернівцях земельну ділянку, а я йому відмовив. Сказав, що робити цього не буду. Після цього все й почалося. На цю посаду мали претендувати пан ЮЗЬКО, колишній наш завідувач кафедри, та пан БОЙЧУК, який балотувався на цю посаду у 2003 році. Вони чомусь вирішили не подавати документи, а несподівано для мене, за спиною, ці документи подав перший проректор КОЛОМОЄЦЬ. 8 жовтня відбулася конкурсна комісія МОЗ, яка прийняла рішення допустити двох кандидатів до участі в цьому дійстві. Пан БАНЧУК був заступником голови цієї комісії», - стверджує нинішній ректор БДМУ.

В.ПІШАК зауважив, що 5 років тому на минулих виборах ректора нинішній опонент Михайло КОЛОМОЄЦЬ «палко підтримував» його на цю посаду. «Я його теж підтримував. Пройшли вибори, де його одноголосно обрали на посаду першого проректора. Тому не хотілося б, щоб сьогодні всі недоліки, які дійсно є у виші, сліпо скидали лише на мене. Бо і перший проректор несе в рівній мірі відповідальність за цю ситуацію», - додав В.ПІШАК.

За його словами, у жовтні цього року він робив ректорський звіт на конференції трудового колективу БДМУ. «На ній виступило близько десяти чоловік, які схвалили мою діяльність. Ніхто мені не зробив жодного публічного докору», - сказав він.

В.ПІШАК також заявив, що “глибоко обурений дезінформацією” щодо нього з боку деяких співробітників вишу. «Найприкріше, що це все вдарило по авторитетові БДМУ в Україні. Фактично, наноситься пляма на кожного співробітника, який працює у нашому університеті. Після таких безпідставних образ, особливо про те, що я нібито використовую «недемократичні засоби для просування» на посаду ректора – я подам позови до суду на цих людей, якщо вони ці наклепи публічно не спростують», - сказав він.

Відповідаючи на закиди колег про те, що він нібито вивів зі складу Вченої ради ВНЗ, яка вирішує, зокрема, кадрові питання, 26 “ненадійних осіб», В.ПІШАК сказав, що Вчена рада університету є «дорадчим органом, склад якої визначає ректор». «Попередня Вчена рада складалася з 89 осіб. Більшою мірою, не всі приходили на її засідання. А нам же потрібно вирішувати серйозні питання, оскільки має бути кворум. Таким чином я вирішив оптимізувати склад Ради, зробити його більш ефективним. Наприклад, до складу Вченої ради входили начальник Головного управління охорони здоров’я ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ та його заступник Ростислав КАЛОШИН. Звичайно, що обидва не можуть постійно брати участь у кожній Вченій раді. І ми залишили ШКРОБАНЦЯ. І так стосується всіх інших, у кого дублювалися посади, або вони представляли одну кафедру чи установу», - заявив нинішній ректор Буковинського державного медуніверситету.

«Щодо неправдивої тези моїх опонентів, що наш ВНЗ нібито «суттєво знизив свої рейтингові позиції», то хочу відповісти, що останні роки Буковинська державна медична академія стала університетом. З’явилися нові факультети – фармацевтичний, стоматологічний. Лише у цьому навчальному році затверджено десять докторських дисертацій. За останній рік опубліковано 48 підручників і навчальних посібників. Так, ми маємо деякі прогалини. Наші студенти на третьому та на шостому курсах мають дещо нижчі показники, ніж в інших вузах. Але, вибачте, це не є рейтинг лише ректора. Це рейтинг всіх кафедр, які безпосередньо готують студентів. В тому числі й тих викладачів, які мене критикують», - додав В.ПІШАК.

За словами ректора, за цей час «підручник БДМУ «Медична біологія» удостоєний єдиної на всю Україну державної премії, один із викладачів отримав премію Кабміну, а студентка стала стипендіатом Кабінету міністрів». Також у цьому році 15 студентів вузу побувало за кордоном – США, Франції та Австрії. «Ми маймо сьогодні більше 400 іноземних студентів, які визначили рейтинг нашого вузу не за чутками, приїхавши вчитись до Чернівців», - підкреслює керівник закладу.

«То хіба це свідчить про кризу і низький авторитет вузу? Хто так каже, свідомо закриває очі на реалії. Але нехай це залишається на їхній совісті», - зазначав нинішній керівник Буковинського Державного медуніверситету.

Як повідомлялося, ряд співробітники Буковинського державного медуніверситету висловлювали занепокоєння напруженою ситуацією, що склалася у навчальному закладі напередодні виборів ректора. Зазначалося, зокрема, що прихильники нинішнього ректора В.ПІШАКА “використовують недемократичні засоби для просування свого кандидата”.