Родина затриманого в Криму "диверсанта" спростувала його зв'язок з Міноборони України

ФСБ імен затриманих не називала, підтверджень слів співрозмовника немає. "Дождь" направив запит до ФСБ, відповідь на нього поки не надійшла.

За словами співрозмовника, його брат Дмитро Штибліков працює аналітиком Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос» в Севастополі. За даними з відкритих джерел, це українська неурядова аналітична організація, її офіс розташований в Севастополі.

Як стверджує Олексій Штибліков, його брата затримали вдень 9 листопада. За словами співрозмовника, брат подзвонив йому з прокуратури.

Також була затримана дружина Дмитра Штиблікова, вона проходить по справі як свідок. «Вона не вийшла на роботу, її почали шукати, і родичі застали момент обшуку в гаражі. Так нам стало відомо про затримання», - розповів він.

На 12:00 (11:00 за Києвом), за словами Олексія Штиблікова, призначений суд про обрання запобіжного заходу затриманим.

Як повідомлялося, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що 9 листопада затримали в анексованому Севастополі чергових "українських диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. Зокрема, зазначається, що затримані нібито є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України". У Міноборони вже заявили, що українських диверсантів в Криму немає, а ФСБ в черговий раз вводить всіх в оману.