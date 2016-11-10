"Порошенко заборонив спецоперації в Криму": депутат розкритикувала заяву ФСБ про "українських диверсантів"

Про це заявила народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

«Повернення Криму лежить виключно в дипломатичній та мирній площині, яку задекларував свого часу президент. Він також заборонив з огляду на це проведення будь-яких спецоперацій на території анексованого Криму. Окрім того, що подібні дії будуть нести загрозу життю військовослужбовців, вони не принесуть жодної користі», – цитує депутат прес-служба «БПП»

У зв’язку з цим, вона висловила переконання, що заява ФСБ РФ про затримання українських диверсійних груп у Криму є фікцією та провокацією.

За словами політика, стратегія України з повернення півострова лежить в дипломатичній та мирній площині.

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Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання "диверсійної групи Міноборони України" в окупованому Севастополі.

"Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим", – заявили в ФСБ.

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю заяву.

"Цей черговий фейк російських спецслужб спрямовано на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також із метою дискредитації України в очах міжнародної спільноти", – йдеться в заяві Міноборони.