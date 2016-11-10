Голова комітету з нацбезпеки розповів, що допоможе Україні зберегти незалежність

Про це заявив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони, нардеп "Народного фронту" Сергій Пашинський під час виїзного засідання комітету, яке відбулося на військовому полігоні в с.Дівички Київської області, йдеться у повідомленні на офіційному сайті партії.

Представники Міноборони, члени Комітету з питань нацбезпеки, розробники-конструктори і військові взяли участь у випробуванні нових мінометів, виготовлених на українських оборонних заводах, зокрема, М120-15 "Молот", міномети калібрів 82 та 60 мм тощо.

Пашинський у коментарі журналістам підкреслив, що на виїзне засідання запрошували численних популістів, які поширюють "зради" про нібито неякісне озброєння, однак, вони не приїхали.

"Я персонально звертаюся до пана Березюка, до пана Пастуха: якщо ви робите якісь гучні заяви, то треба їх перевіряти", - заявив Пашинський.

Голова оборонного комітету зазначив, що продемонстровані зразки озброєнь були виготовлені ПАТ "Завод Маяк" та КБ "Артилерійське озброєння", частина продемонстрованих зразків уже знаходиться на фронті, інші - будуть відправлені туди найближчим часом.

"Я вдячний Міноборони, Генштабу, які організували цей виїзний комітет. Це і є той цивільний контроль, про який так люблять говорити наші борці з корупцією, а не шоу в парламентському залі без розуміння процесів, які відбуваються, аби лише щось прокукурікати", - підкреслив Пашинський.

"Це та дорога, яка реально приведе нас до незалежності, це той шлях, який ми зобов'язані пройти, щоб озброїти нашу армію, тому що, на жаль, військова агресія РФ відбувається, і лише сучасні озброєння можуть допомогти зберегти незалежність нашої держави", - додав голова Комітету.

Пашинський наголосив, що особливою сенсацію має стати 60-мм міномет - новинка української зброї, яку уже чекають на передовій бійці.

Технічний директор заводу ПАТ "Маяк" Валерій Синіцин зазначив, що "зазвичай на розробку нового виду озброєння потрібно 8-9 років, натомість українські конструктори справились за півроку, зараз тривають державні випробування зразків і надалі їх уже візьмуть на постійне використання".

Заступник міністра оборони Ігор Павловський повідомив, що орієнтовний термін випробовування цього міномету становить 1 місяць, після цього він почне постачатися в бойові частини.

"Ми розробили його за пришвидшеною програмою, орієнтовно в грудні все це буде в армії", - сказав заступник міністра.

Народні депутати та журналісти мали змогу протестувати новинку під наглядом конструкторів та професійних військових. Зокрема, можливості міномета випробували члени фракції "Народний фронт" Юрій Береза та Андрій Тетерук.

"Зараз я перевірив міномет на власний досвід. Дуже добре в плані віддачі, навіть та тому рівні, як я прицілився, можна вразити ціль, скажімо, дальністю до кілометра. Дуже елементарно", - сказав Тетерук.