"Ми залишаємо ЄС, а не Європейський континент": у Британії запевнили, що Brexit істотно не вплине на відносини з Україною

Про це дипломат сказала у коментарі УНІАН в рамках урочистої церемонії до Дня пам'яті загиблих у минулих війнах, що відзначається 11 листопада.

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"Я не думаю, що це має істотний вплив. Якщо ви згадаєте один з перших візитів нашого секретаря у закордонних справах (державного секретаря у закордонних справах і справах Співдружності Бориса Джонсона - УНІАН) до України з того часу, як його призначили, він був дуже чітким у вираженні підтримки Сполученого Королівства Україні і щодо продовження нашої підтримки України", - заявила Гоф.

За її словами, "коли, можливо, ми залишаємо Європейський Союз, ми не залишаємо Європейський континент, і наша підтримка для України продовжиться, в тому числі щодо нашої військової тренувальної підтримки і щодо надання вам нашої допомоги у подоланні проблем конфлікту, з якими ви стикаєтесь, та в питанні проведення реформ і у боротьбі з корупцією".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння між урядами України та Великої Британії щодо співпраці у сфері оборони.

Заступник міністра оборони України Олександр Дублян на засіданні парламенту повідомив, що меморандум підписано 17 березня 2016 року в Києві за ініціативи британської сторони. Меморандумом передбачено, що товари, які переміщуються між територіями його учасників, звільняються від митних зборів та ПДВ.

Крім того, за словами представника Міноборони, цим документом передбачено співробітництво в таких напрямках як зміцнення довіри та міжнародної безпеки, підготовка особового складу, розвиток військово-технічної співпраці, участь у спільних навчаннях, закупівля військової техніки, озброєння, запчастин та ресурсів, а також підготовка спеціалістів в галузі військової розвідки.

Посол Британії привітала ратифікацію Верховною Радою меморандуму.