Голова МЗС Британії підтримав резолюцію ГА ООН про порушення прав людини в Криму
03:10, 09 листопада 2016Політика
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Великобританія підтримує резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополь (Україна)".
Борис Джонсон / REUTERS
Про це міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон написав на своїй сторінці в Twitter.
Джонсон повідомив, що обговорив підтримку Великою Британією резолюції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіном.
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Голова британського МЗС підкреслив, що поточна ситуація в сфері прав людини в Криму є неприпустимою.
Discussed UK support for ukraine's #UNGA 3rd Cttee resolution with @PavloKlimkin. Human rights situation in Crimea unacceptable.— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 8, 2016
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