Голова МЗС Британії підтримав резолюцію ГА ООН про порушення прав людини в Криму

Про це міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон написав на своїй сторінці в Twitter.

Джонсон повідомив, що обговорив підтримку Великою Британією резолюції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіном.

Голова британського МЗС підкреслив, що поточна ситуація в сфері прав людини в Криму є неприпустимою.

Discussed UK support for ukraine's #UNGA 3rd Cttee resolution with @PavloKlimkin. Human rights situation in Crimea unacceptable.