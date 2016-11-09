Голова МЗС Британії підтримав резолюцію ГА ООН про порушення прав людини в Криму

03:10, 09 листопада 2016
Політика
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Великобританія підтримує резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополь (Україна)".

REUTERS

Про це міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон написав на своїй сторінці в Twitter.

Джонсон повідомив, що обговорив підтримку Великою Британією резолюції з міністром закордонних справ Павлом Клімкіном.

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Голова британського МЗС підкреслив, що поточна ситуація в сфері прав людини в Криму є неприпустимою.

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