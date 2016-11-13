Журналісти з'ясували, хто розганяє антиукраїнські настрої на Закарпатті (відео)
15:09, 13 листопада 2016Політика
15099 6
Майже сто тисяч українців сьогодні є власниками угорських паспортів. Не цураються подвійного громадянства й деякі чиновники, котрі щодня за трибуною виголошують патріотичні промови.
Хто розганяє антиукраїнські настрої на Закарпатті? Люстратор. Спецпроект. Автор: Михайло Тимуляк
Така статистика дає серйозні підстави для занепокоєння, адже останнім часом зацікавлені люди намагаються дестабілізувати ситуацію на заході України, спекулюючи на темі автономії.
Читайте такожМоскаль про листування "сірого кардинала" Кремля: Сурков хоча б знає, де те Закарпаття з Ужгородом
Через те, що на цій території мешкає чимала кількість етнічних угорців, тут майже не розмовляють українською: навіть навчання проходить мовою сусідів.
Крім того, офіційний Будапешт всіляко підтримує своїх співвітчизників за кордоном та щедро роздає паспорти.
А представники націоналістичної праворадикальної партії Угорщини "Йоббік" своїми висловлюваннями лише загострюють конфлікт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter