Журналісти з'ясували, хто розганяє антиукраїнські настрої на Закарпатті (відео)

Така статистика дає серйозні підстави для занепокоєння, адже останнім часом зацікавлені люди намагаються дестабілізувати ситуацію на заході України, спекулюючи на темі автономії.

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Через те, що на цій території мешкає чимала кількість етнічних угорців, тут майже не розмовляють українською: навіть навчання проходить мовою сусідів.

Крім того, офіційний Будапешт всіляко підтримує своїх співвітчизників за кордоном та щедро роздає паспорти.

А представники націоналістичної праворадикальної партії Угорщини "Йоббік" своїми висловлюваннями лише загострюють конфлікт.