Парубій - Бойку: минув той час, коли регіонали "за допомогою кастетів ламали депутатам голови" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив під час Погоджувальної ради.

“Хочу попередити зараз Юрія Бойка - ви вже проходили той час, коли ви ламали депутатам голови і калічили їх. Той час вже позаду”, - заявив Парубій.

“Я попереджаю вас: тут, на Погоджувальній раді, кожен має право виступу і має право на репліку. Ще раз ви собі дозволите подібну поведінку по відношенню до народних депутатів, то я поставлю це питання на Регламентний комітет і буду пропонувати вилучити із засідання Верховної Ради на той час, який передбачений”, - підкреслив голова ВР.

Парубій ще раз наголосив, що минув той час, коли представники тодішньої Партії регіонів “за допомогою кастетів ламали депутатам голови”.

Він заявив, що не допустить таких ситуацій ні на Погоджувальній раді, ні в сесійній залі.

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Після цього Бойко залишив засідання Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 листопада, під час засідання Погоджувальної ради парламенту Бойко напав на лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Зокрема, це сталося після того, як Ляшко почав звинувачувати народних депутатів із фракції “Опозиційний блок”, зокрема і Бойка, в тому, що вони їздять до Росії за вказівками.

Бойко піднявся зі свого місця і кілька разів вдарив Ляшка. Потім він ще раз розпочав бійку, коли Ляшко обурився, чому такі, як Бойко, не сидять у в'язниці.