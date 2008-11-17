КС визнав неконституційною постанову Кабміну

Конституційний суд України визнав неконституційним положення пункту 1 постанови Кабміну «Про затвердження порядку проведення в 2008 році земельних аукціонів» (від 17 квітня 2008 року).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було озвучене на засіданні Конституційного суду.

Як пояснив суддя-доповідач у справі Іван ДОМБРОВСЬКИЙ, «все визнано неконституційним у зв`язку з порушенням процедури, а не по суті. До процедури, у свою чергу, відносяться повноваження».

За його словами, якби існував закон про порядок проведення аукціонів - це було б повноваженнями Верховної Ради, а все, що не врегульоване законом, відносилося б до повноважень Кабінету Міністрів.

Пункт 1 порядку визначає процедуру підготовки, організації і проведення в 2008 році земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або надання права на їх оренду. При цьому його дія не розповсюджується на продаж і оренду земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації, ділянок приватної власності, а також на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

На думку суду, це свідчить про врегулювання цим актом питання про порядок відчуження, придбання і здійснення права власності, оренди, функції, компетенції органів державної влади і місцевого самоврядування. Проте ці питання повинні врегулюватися лише законом.

Враховуючи те, що порядок й умови придбання, припинення і здійснення права власності на землю входять у загальне поняття «Правовий режим власності», яке визначається винятково законами України, Кабінет Міністрів, видавши постанову (пункт 1), діяв за межами своїх повноважень.

Конституційний суд також припинив провадження у справі в частині перевірки на відповідність Конституції України пунктів 2-6 постанови Кабміну через те, що в конституційному поданні Президента не приведені аргументи про неконституційність вказаних пунктів.

І.ДОМБРОВСЬКИЙ також відзначив, що постанова Кабміну не діє з моменту видання указу Президента, вона втратила силу з моменту ухвалення КС свого рішення, тобто з 11 листопада цього року.

Довідка УНІАН. 11 листопада Конституційний суд ухвалив рішення у справі за конституційним поданням Президента України про відповідність Конституції України (конституційність) постанови Кабінету Міністрів „Про затвердження Порядку проведення в 2008 році земельних аукціонів“ (справа про земельні аукціони).

На думку автора клопотання, ця постанова є підзаконним актом, тому врегулювання нею питань правового режиму власності на землю не відповідає нормам Конституції України (статтям 1, 8, частини другої статті 13, частини другої статті 14, частинам другій, третій статті 41, пункту 7 частини першої статті 92).

Суб`єкт права на конституційне подання вважає, що Конституція України, Земельний кодекс України, Закон “Про оренду землі“, закони України, на які Кабінет Міністрів посилався в згаданій постанові, не встановлюють можливості визначення порядку проведення аукціону (земельних торгів) підзаконним актом і не наділяють уряд повноваженнями із твердження порядку проведення аукціонів з продажу земельних ділянок. Кабмін, видавши постанову, перевищив передбачені Конституцією і законами України повноваження, чим порушив вимоги частини другої статті 19, частини третьої статті 113, пункту 10 статті 116, частини першої статті 117, частини другої статті 120 Основного Закону.