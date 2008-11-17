У Центрі Разумкова назвали двох реальних кандидатів у спікери

Заступник генерального директора міжнародних програм Центру Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що сьогодні головним питанням є не обрання голови Верховної Ради, а розблокування механізму прийняття законів у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЧАЛИЙ висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я не вважаю головним обрання голови Верховної Ради. Головним я вважаю просто виконання функції, яку повинен виконати парламент. Голова Верховної Ради є важливою посадовою особою, без підпису якої неможливо запустити механізм прийняття законів. І тому в цьому сенсі ключове питання – обрати голову ВР, запустити механізм прийняття законів. Для мене не важливе це прізвище. Важливо інше, щоб та чи інша особа сприяла формуванню більшості, якщо не коаліції”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

Водночас, експерт визнав, що основними кандидатурами на посаду голови ВР можуть бути Володимир ЛИТВИН та Іван ПЛЮЩ. “Більше шансів ні в кого немає. Хоча треба розуміти, що цей парламент буде діяти максимум до президентських виборів”, - пояснив він.

На думку В.ЧАЛОГО, нові парламентські вибори можуть відбутися або одночасно із президентськими виборами, або одразу після них. “Це - обов’язково. Або це може бути раніше - навесні, якщо політичні сили взагалі не зможуть прийняти будь-яке рішення. До речі, сигнал про обрання чи необрання голови Верховної Ради може бути сигналом для розвитку подій в тому чи іншому напрямі”, - вважає експерт.