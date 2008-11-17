Біля грузинського села впав і вибухнув російський безпілотник: є жертви

МВС Грузії стверджує, що російський безпілотник впав у понеділок біля села Плаві Горійського району, загинули двоє і поранено вісім співробітників МВС Грузії, які прибули на місце падіння безпілотника, пише РИА новости. "Близько 15.00 повітряний простір Грузії був порушений російським безпілотним літаком, який впав у села Плаві Горійського району. Коли на місце події прибула група саперів МВС Грузії, літак вибухнув, і на місці померли Георгій Схвітарідзе і Марат Нозадзе", - повідомили агентство "Новости-Грузия" в прес-службі МВС Грузії.

Важкі поранення одержав Тенгіз Канделакі, а також поранені Олександр Бежанішвілі і співробітники служби за особливими дорученнями МВС Алеко Арвеладзе, Гоча Коджаєв, Юрій Васильєв, Зураб Квіжінадзе, Дато Зерекидзе і Камо Галустян. За даними МВС Грузії, серед постраждалих - 10-річна дитина, Алеко Бідзінашвілі, яка випадково опинилася недалеко від місця події. Всі поранені - в Горійському військовому шпиталі. РІА Новости поки не має в своєму розпорядженні коментарів російських військових.