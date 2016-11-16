Посли G7 закликали українську владу продовжувати підтримку реформ

Про це йдеться у заяві посла Японії в Україні Шігекі Сумі у Facebook, яку він зробив за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком від імені Групи підтримки України послів країн «Великої сімки» (Японії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, США, а також ЄС).

"Напередодні третьої річниці Революції Гідності ми привітали Президента та український народ зі значними успіхами, які він та його уряд, працюючи з громадянським суспільством, досягли у стабілізації економіки та реалізації реформ", - наголосив Сумі.

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"Нещодавній запуск системи електронного декларування був особливо важливим кроком, який ми вітаємо", - додав він.

"Важливо, щоб цей імпульс зберігався, і ми закликаємо Верховну Раду й усіх політичних лідерів підтримувати прогрес України у досягненні більшої стабільності, демократії та процвітання, яких прагнуть всі українці", - наголосив Сумі.

Заява зроблена від імені послів: США - Марі Йованович, Канади - Романа Ващука, Великої Британії - Джудіт Гоф, Франції - Ізабель Дюмон, Німеччини - Ернста Райхель, Італії - Давіде Ла Чечіліа та глави Представництва Європейського Союзу в Україні Хюга Мінгареллі.

Раніше, місія головного кредитора України - Міжнародного валютного фонду, яка працює зараз в Києві, відзначає позитивні зміни за всіма напрямками реформ» порівняно з ситуацією річної давності. Про це сказав заступник директора Європейського департаменту МВФ Атанасіос Арванітіс за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Можна говорити про те, що позитивний тренд спостерігається за всіма напрямками, якщо порівнювати поточну ситуацію з тією, яка була рік тому, - сказав Арванітіса. - Я сподіваюся, що разом ми зможемо продовжити впровадження структурних реформ. Всі наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зробити економіку (України - УНІАН) успішною, а досягнення - суттєвими».