Ющенко дозволив губернаторам їздити до Тимошенко?
10:34, 18 листопада 2008Політика
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Президент відмінив свій указ
Президент України підписав Указ “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 11 лютого 2008 року №117 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».
Текс відповідного указу глави держави від 18 лютого розміщено на офіційному сайті Президента.
Як повідомляв УНІАН, указом №117 від 11 лютого 2008 року передбачалося, що відрядження губернаторів за межі підпорядкованих їм регіонів погоджуватимуться з Президентом.
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