БЮТ не цікавить прізвище голови ВР

БЮТ проголосує в будь-який момент за ту кандидатуру спікера, який чітко заявить свої програмні принципи роботи на цій посаді, визначить пріоритетність законів та разом з урядом візьме відповідальність за соціально-економічну ситуацію в Україні.

Про це заявив заступник Верховної Ради, один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО, виступаючи сьогодні в парламенті.

«Нас не цікавить прізвище майбутнього голови ВР, його партійна чи інша приналежність. Нас цікавить те, які закони він буде пропонувати, та чи готовий він забезпечити стабільну ситуацію в Україні», - заявив М.ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку М.ТОМЕНКА, спікер має ініціювати, насамперед, розгляд законів про соціальний захист населення, про захист української економіки, розгляд проекту бюджету на наступний рік, забезпечити порядок у сесійній залі та не бути керованим з інших владних кабінетів.

«Відповідальність, спільна робота, коаліція або бодай публічні зобов’язання про те, що буде робити новий голова ВР, – це ті вимоги, які ставить наша політична сила перед майбутнім спікером», - наголосив М.ТОМЕНКО.

В такому разі, за його словами, 155 депутатів БЮТ готові разом з ним рятувати країну. «В іншому випадку ті, хто спричинив чергову політичну кризу та ситуацію «безголового» парламенту, мають разом із Президентом брати відповідальність на себе і «не розводити» ні парламент, ні усю країну», - підсумував він.