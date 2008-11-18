У Раді знайшлася людина, яка не хоче бути спікером

Фракція НУ-НС розглядала можливість висування В’ячеслава Кириленка на посаду спікера парламенту. Про це журналістам повідомив НУ-НСівець Роман Зварич, пише Українська правда.

"Це питання розглядалося на фракції. Я думаю, що Кириленко теж може бути достойною кандидатурою, але сам В’ячеслав Анатолійович попросив не розглядати його кандидатуру на даному етапі", - сказав він.

Разом з тим лідер фракції БЮТ Іван Кириленко заявив, що БЮТ готов підтримати кандидатуру лідера НУ-НС в разі повернення до формату демократичної коаліції.

"Це правда. Ми заради поновлення попереднього складу демократичної коаліції – або в складі двох, або трьох – готові підтримати будь-яку кандидатуру, яку підтримає "Наша Україна", - сказав він.

"Я звернувся до В’ячеслава особисто. Він сказав, що зняв свою кандидатуру на фракції. Можливо, він не набирає голоси, однак ми готові підтримати й іншу кандидатуру, наприклад Івана Плюща за умови, що ми поновлюємо коаліцію і беремо на себе відповідальність разом з головою Верховної Ради", - додав Кириленко.

За його словами, за таких же умов БЮТ може підтримати і кандидатуру Володимира Литвина.